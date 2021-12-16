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В Приморье порог заболеваемости ОРВИ превысил 50%

Заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ в Приморье превышен на 53%. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"За прошлую неделю заболеваемость ОРВИ в Приморье регистрировалась выше уровня эпидемического порога среди совокупного населения на 53,6%. Рост по сравнению с прошлой неделей составил 9,2%", - говорится в сообщении.

Специалисты территориального управления Роспотребнадзора разъяснили, что заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов.

В регионе продолжается вакцинация против гриппа. Привиты уже более 725 тыс. жителей края, в том числе более 190 тыс. детей.

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