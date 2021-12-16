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Открытие ледовых переправ в Тюменской области отложили до 22 декабря

Причиной стала теплая погода, из-за которой ледообразование на реках региона проходит позже обычного

ТЮМЕНЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Ледовые переправы в Тюменской области начнут открывать с 22 декабря - с отставанием от графика на 5-10 дней - из-за теплой погоды. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

"Из-за теплой погоды в этом году ледообразование на реках Тюменской области проходит позже обычного, поэтому открытие переправ пройдет с отставанием от утвержденного графика на 5-10 дней. Ледовые переправы начнут открывать с 22 декабря", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе ГУ МЧС региона, до момента официального открытия ледовых переправ водителям категорически запрещено выезжать на лед. Инспекторы госинспекции по маломерным судам взяли на особый контроль в Тюменской области места массового выхода рыбаков на лед для предотвращения несчастных случаев.

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РоссияТюменская область
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