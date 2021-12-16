Госсовет на следующей неделе обсудит вопросы образования и науки

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Заседание Госсовета по теме образования и науки запланировано на следующую неделю, сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Уже на следующей неделе будет Госсовет, который рассмотрит этот вопрос", - сказал он на всероссийском совещании партийного актива КПРФ в четверг.

"По образованию - я официально обратился и к президенту, направил всем губернаторам [обращения], [призвал] остановить преступления перед будущим по ситуации в образовании. <...> Я предлагал два вопроса [обсудить на заседании Госсовета] - и проблема вымирания очень остро стоит, и [вопрос] науки и образования", - добавил Зюганов.

Президент России Владимир Путин 8 декабря объявил, что скоро проведет совместное заседание Государственного совета и Совета по науке и образованию, чтобы обсудить задачи, которые необходимо решить для развития научной сферы в стране.