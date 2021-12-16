В ЮНЕСКО заявили, что Россия может предложить миру лидерство в сохранении языков

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. России нужно начать работу по изучению сохранения языков малых народов за рубежом, российская сторона может предложить миру лидерство в этих вопросах. Об этом заявил в четверг зампредседателя Межправительственного совета программы ЮНЕСКО "Информация для всех" Евгений Кузьмин на форуме ФАДН "Языковая политика в РФ".

"Мы можем предложить миру лидерство в вопросах сохранения языков. Россия может обучать людей в других странах языковой политике и реалистичным методам сохранения языков и культур коренных народов. <...> Нам нужно начинать работу по изучению сохранения языков малых народов в зарубежных странах и вообще в интересных местах", - сказал он.

Кузьмин отметил, что в России, как и в мире в целом, языки маргинализируются. "Это общемировой цивилизационный процесс: миноритарные народы ассимилируются, смешанные браки, отток сельского населения в города, в другие регионы, урбанизация, желание людей получить хорошее высшее образование в столицах, за рубежом", - пояснил он.

Зампредседателя межправительственного совета отметил, что при этом в каждом двуязычном и даже многоязычном регионе в России создана и функционирует институциональная инфраструктура поддержки языков. По его словам, все институты хорошо работают и как могут препятствуют маргинализации языков, способствуя их сохранению и даже ревитализации.

"В России это происходит лучше, чем во многих других, если не во всех, многоязычных странах, - добавил он. - Хотя международных сравнительных исследований здесь не проводилось, можно утверждать, что российская языковая политика одна из лучших, если не образцовая. Россия может предложить миру выработать критерии, параметры языковой политики, критерии ее оценки на каждом направлении, инициировать и возглавить такие исследования с целью выявления лучших политик и практик. У нас для этого в стране есть все возможности".

Кузьмин также обратил внимание на атлас языков ЮНЕСКО. "Это мы, а не англосаксы должны решать, на каком уровне опасности находятся наши языки и разбираться с тем, что такое индекс витальности, а то получается, если судить по атласу, у нас на одинаковом уровне уязвимости находится чувашский язык в России с 1,5 млн чувашей и язык индейского племени в США с численностью в 250 человек", - добавил он.