В Крыму в ближайшие сутки прогнозируют сильные снегопады и ветер до 25 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Синоптики предупредили о сильных дождях и снегопадах с количеством осадков до 40 мм, а также усилении ветра до 25 м/с в пятницу и в ночь на субботу в Крыму. Об этом сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела 17 декабря и ночью 18 декабря в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки (30-40 мм), сильные отложения мокрого снега; усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, ночью 18 декабря - порывы до 25 м/с", - говорится в сообщении.

Рекомендуется воздержаться от выхода в море, горы и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Отмечается, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах, подтопления территорий, возможны затруднения в работе аэропорта.

На Крым в конце ноября - начале декабря дважды обрушивался ураган. Пострадали пять человек, в Ялте затонула яхта. В ночь на 1 декабря ветер сопровождался снегопадом, при этом обошлось без пострадавших. Оба раза в регионе происходили многочисленные отключения электроэнергии.