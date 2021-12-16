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Россия готовится передать в ЮНЕСКО данные для Всемирного атласа языков

Одной из задач, по словам заместителя директора департамента по гуманитарному сотрудничеству МИД РФ Сергея Чумарева, станет опровержение мнения западных экспертов, якобы большинство народов России находятся под угрозой исчезновения

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские ведомства ведут работу по передаче в ЮНЕСКО данных о состоянии и многообразии языков в России для проекта Всемирного атласа языков. Об этом заявил заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству МИД РФ Сергей Чумарев, выступая на V форуме Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) "Языковая политика в РФ" в четверг.

"Совместно с ФАДН, Министерством науки и высшего образования РФ, Институтом языкознания РАН мы проводим сейчас работу по подготовке к передаче в ЮНЕСКО российского вклада во Всемирный атлас языков, который будет отражать реальную картину происходящего в этой сфере: количество языков, их использование, тенденции", - сказал он.

Одной из задач, по его словам, станет опровержение мнения западных экспертов, которые утверждают, что большинство народов России находятся под угрозой исчезновения. Чумарев указал, что на фоне нарастающей стандартизации и уменьшения роли редких языков в мире Россия продолжает обеспечивать образование на 24 языках. "Те 24 языка, на которых у нас ведется образование, - это очень важное достижение по сравнению с другими странами", - пояснил он.

Чумарев подчеркнул, что МИД РФ в своих контактах на площадках ООН, ОБСЕ и Совета Европы последовательно доводит до зарубежных партнеров информацию о реальном положении дел в области межнациональных и межрелигиозных отношений в России, включая тему обеспечения и защиты прав коренных и малочисленных народов РФ как Севера и Дальнего Востока, так и Кавказа.

Дипломат обратил внимание, что тема национальной политики "использовалась и будет использоваться в конъюнктурных целях". "Зачастую исключительно для расшатывания общественно-политической ситуации в ряде регионов России, где по объективным причинам могут существовать проблемы с обучением и с преподаванием языков коренных народов. Но мы нашу задачу видим в том, чтобы предотвратить политизацию данной сферы", - подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что в России пройдет Международное десятилетие языков коренных народов в 2022-2032 годах. "РФ сделала конкретный вклад в обеспечение участия коренных народов в этом мероприятии. Мы вот-вот перечислим взнос на обеспечение перевода на русский язык заседаний данного органа [руководящего комитета "Десятилетия языков коренных народов" ЮНЕСКО], что позволит коренным народам Севера и Закавказского региона формировать повестку дня", - заключил он.

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