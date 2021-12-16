Россия готовится передать в ЮНЕСКО данные для Всемирного атласа языков

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские ведомства ведут работу по передаче в ЮНЕСКО данных о состоянии и многообразии языков в России для проекта Всемирного атласа языков. Об этом заявил заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству МИД РФ Сергей Чумарев, выступая на V форуме Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) "Языковая политика в РФ" в четверг.

"Совместно с ФАДН, Министерством науки и высшего образования РФ, Институтом языкознания РАН мы проводим сейчас работу по подготовке к передаче в ЮНЕСКО российского вклада во Всемирный атлас языков, который будет отражать реальную картину происходящего в этой сфере: количество языков, их использование, тенденции", - сказал он.

Одной из задач, по его словам, станет опровержение мнения западных экспертов, которые утверждают, что большинство народов России находятся под угрозой исчезновения. Чумарев указал, что на фоне нарастающей стандартизации и уменьшения роли редких языков в мире Россия продолжает обеспечивать образование на 24 языках. "Те 24 языка, на которых у нас ведется образование, - это очень важное достижение по сравнению с другими странами", - пояснил он.

Чумарев подчеркнул, что МИД РФ в своих контактах на площадках ООН, ОБСЕ и Совета Европы последовательно доводит до зарубежных партнеров информацию о реальном положении дел в области межнациональных и межрелигиозных отношений в России, включая тему обеспечения и защиты прав коренных и малочисленных народов РФ как Севера и Дальнего Востока, так и Кавказа.

Дипломат обратил внимание, что тема национальной политики "использовалась и будет использоваться в конъюнктурных целях". "Зачастую исключительно для расшатывания общественно-политической ситуации в ряде регионов России, где по объективным причинам могут существовать проблемы с обучением и с преподаванием языков коренных народов. Но мы нашу задачу видим в том, чтобы предотвратить политизацию данной сферы", - подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что в России пройдет Международное десятилетие языков коренных народов в 2022-2032 годах. "РФ сделала конкретный вклад в обеспечение участия коренных народов в этом мероприятии. Мы вот-вот перечислим взнос на обеспечение перевода на русский язык заседаний данного органа [руководящего комитета "Десятилетия языков коренных народов" ЮНЕСКО], что позволит коренным народам Севера и Закавказского региона формировать повестку дня", - заключил он.