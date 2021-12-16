Более половины пляжей Кубани привели за год к стандарту пляжных территорий

ТАСС, 16 декабря. Более половины пляжных территорий в Краснодарском крае приведены к стандарту пляжных территорий в первый год его действия. Речь идет о 228 пляжах, тогда как цели министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона на этот сезон составляли всего 10, сообщила в ходе круглого стола "Состояние пляжных территорий в России: правовые изъяны их развития" в Общественной палате РФ врио министра Мария Золотухина.

Стандарт пляжного отдыха приняли в Краснодарском крае в феврале 2021 года. Он призван обозначить минимальный набор функций, минимальные требования к визуальной составляющей пляжных территорий, которые располагаются на территории региона.

"Мы рассчитывали, что этот стандарт будет поддержан, и ставили себе задачу привести к этому стандарту не менее 10 пляжных территорий на территории субъекта в течение сезона. Вместе с тем, настолько оказался существенным отклик профессионального и предпринимательского сообщества, что к концу сезона уже 228 пляжей соответствовали стандарту", - сказала Золотухина.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на разработку современных стандартов для туристической отрасли, соответствующих международным образцам. Обновление правил предусмотрено нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства", утвержденным в 2021 году.

В России ежегодно работают более 3,5 тыс. пляжей. Большая часть из них расположены в Краснодарском крае и в Крыму. В стране существуют проблемы нехватки пляжей, наличия диких пляжей и платных.