Прокуратура выявила нарушения правил безопасности в работе угольной шахты в Туве

ТАСС, 16 декабря. Нарушения в сфере промышленной безопасности обнаружены в работе компании "Межегейуголь" (входит в структуру "Евраза"), владеющей угольной шахтой в Туве. Об этом сообщили ТАСС в республиканской прокуратуре.

Ранее на совещании после аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить шахты во всех 10 угледобывающих регионах РФ. Под масштабную проверку попали шахты в Коми, Якутии, Тыве, Приморском и Хабаровском краях, Самарской, Сахалинской, Ростовской, Челябинской областях и на Чукотке.

"Установлено, что юридическим лицом ООО "УК Межегейуголь" не обеспечено соблюдение федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, допускаются нарушения порядка заземления электрооборудования, факты ненадлежащего функционирования крана пожаротушения", - говорится в сообщении.

Также выявлены нарушения в сфере трудового законодательства, в части неисполнения порядка проведения медосмотров перед и после рабочих смен, в сфере пожарной безопасности. Руководителю компании внесено представление.

Поручение генпрокурора РФ о масштабных проверках всех шахт в стране последовало после ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса утром 25 ноября, в результате которого погибли 46 горняков и пять горноспасателей.