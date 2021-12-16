Губернатор Камчатки объявил 2022 год Годом культуры коренных народов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Губернатор Камчатки Владимир Солодов объявил 2022 год Годом культуры коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в регионе. Об этом он сообщил в ходе первого послания к органам власти в четверг.

"2022 год объявлен мною Годом культуры коренных малочисленных народов Севера, а в масштабах страны пройдут мероприятия Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. В августе 2022 года на Камчатке состоится региональный фестиваль "Камчатка - Россия - Мир". Цель фестиваля - сохранение и популяризация Камчатки как региона, обладающего не только уникальным природным, но и культурно-историческим наследием. В рамках этого фестиваля мы расскажем участникам, как Камчатка развивалась ранее, как она была интегрирована в развитие России, какую роль регион играет в развитии мировых процессов. Эта идея очень важна, и ее нужно продвигать", - сказал Солодов.

Также в 2022 году будут организованы и проведены несколько крупных мероприятий: шестой Межрегиональный фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока "Золотые родники", краевой кочующий фестиваль традиционных ремесел и народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Камчатского края "Мастера земли Уйкоаль", гастрономический фестиваль "Экологическая кухня северных народов Камчатки", традиционная гонка на собачьих упряжках "Берингия".

В настоящее время на полуострове проживают представители таких народностей как коряки, ительмены, чукчи, эвены и алеуты. Общая доля КМНС в составе населения Камчатского края составляет чуть больше 4% - около 14 тыс. человек. Основные виды их деятельности - охота и оленеводство.