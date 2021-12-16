Процедуры ЭКО начали проводить в перинатальном центре Наро-Фоминска

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Отделение вспомогательных репродуктивных технологий открылось в перинатальном центре подмосковного Наро-Фоминска. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Наро-Фоминском перинатальном центре открылось отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Специалисты отделения помогут обрести счастье материнства женщинам, которые по различным причинам не могут забеременеть самостоятельно. Для этого используются технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса - процедуры, при которой собственные или донорские эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные в специальном температурном режиме, переносятся в полость матки", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что отделение оснащено 14 единицами современного медицинского оборудования экспертного класса. Теперь в Подмосковье на балансе регионального Минздрава процедуру ЭКО проводят в трех медучреждениях - среди них также Московский областной НИИ акушерства и гинекологии и Московский областной перинатальный центр.

"Большое внимание правительством Подмосковья уделяется развитию системы родовспоможения в регионе, которое является бриллиантом в системе здравоохранения. Мы можем поистине гордиться нашими виртуозными врачами, которые работают в перинатальных центрах и роддомах. ЭКО и криоперенос по ОМС в Подмосковье делают с 2013 года, благодаря этому в наших роддомах появились на свет более 13,7 тыс. детей, в том числе более 1,5 тыс. малышей с начала года. Ждем, что в Наро-Фоминском перинатальном центре еще больше семей будут становиться счастливее", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.