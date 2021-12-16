Мишустин призвал устанавливать размеры взносов дачников справедливо и прозрачно

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Членские взносы дачников в садовых товариществах на оплату общих расходов должны устанавливаться справедливо и прозрачно. Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, где рассматривается проект поправок в закон о садоводстве и огородничестве.

По словам главы кабмина, изменения призваны усовершенствовать регулирование в этой сфере и помочь "решить вопросы, особенно волнующие дачников".

"Прежде всего, это касается размеров взносов, которые делают члены садовых товариществ на оплату общих расходов. Они должны устанавливаться справедливо, так, чтобы людям было понятно, откуда берется та или иная сумма. И садоводы по-прежнему самостоятельно будут решать, что учитывать при расчетах", - сказал Мишустин.

Он отметил, что также поправки предусматривают расширение перечня вопросов, которые должны рассматриваться общим собранием членов товарищества. Кроме того, планируется юридически закрепить возможность проводить голосование не только очно, но и в онлайн-формате, например, через портал госуслуг или в дистанционной форме. Как подчеркнул премьер, это "проще, удобнее и экономит время", так как "высказать свое мнение можно будет оперативно, никуда не приезжая".

Законопроект совершенствует и процедуру образования садовых участков. "Сейчас она довольно сложная. Нужно не только согласие владельцев садовых или огородных земельных участков, также надо подготовить дорогостоящий проект планировки территории. Новая редакция закона исключает такое требование из обязательных", - пояснил Мишустин.

Он добавил, что законопроектом предлагается распространить упрощенный порядок приватизации земельных участков на членов ликвидированных некоммерческих товариществ и продлить его до 1 марта 2031 года.