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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 57,7%

Полный курс вакцинации прошли более 70 млн человек
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 57,7%. Полный курс вакцинации прошли более 70 млн человек, сообщила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова.

"Уровень коллективного иммунитета на сегодня составляет 57,7%. <…> Число вакцинированных первым компонентом вакцины составляет 76,4 млн человек, полностью вакцинированных 70,4 млн человек", - сказала она, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

Вице-премьер также сообщила, что в России на сегодняшний день развернуто 200 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, это 19% всего коечного фонда страны.

"Нестабильная ситуация вынуждает нас держать большое количество ковидных коек, на сегодняшний день это 200 тыс. Это хотя меньше на 105 тыс., чем было в пике, тем не менее, это 19% всего коечного фонда РФ", - сказала она.

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