Около 1,4 тыс. подозреваемых в преступлениях задержал спецназ Росгвардии по Москве за год

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Спецназ Росгвардии по Москве с начала года задержал около 1,4 тыс. человек, подозреваемых в различных преступлениях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"Сотрудники ОМОН "Авангард", СОБР "Столица" и ОМОН на транспорте "Меч" приняли участие в порядка тысячи спецопераций. В ходе них по подозрению в совершении уголовных преступлений задержано около 1,4 тыс. граждан. Изъято 68 единиц огнестрельного оружия, 12,5 килограмма наркотических веществ, денежных средств на общую сумму более 120 млн рублей", - говорится в сообщении.

Также в главке отметили, что с начала года сотрудниками вневедомственной охраны при несении службы задержано и доставлено в отделы полиции более 16 тыс. граждан, а подразделениями лицензионно-разрешительной работы проведено более 105 тыс. проверок сохранности оружия и свыше двух тысяч проверок соблюдения законодательства в области оборота оружия в частных охранных организациях. "По результатам проверок привлечено к административной ответственности около 25 тыс. человек и 102 должностных и юридических лица, изъято порядка 14 тыс. единиц оружия, добровольно сдано гражданами свыше 10 тыс. единиц", - заключили в пресс-службе.