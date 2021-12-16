Голикова сообщила о снижении смертности в России в декабре на 14,7%

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Смертность в России за две недели декабря вслед за спадом заболеваемости ковидом снизилась на 14,7%, сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"На сегодняшний день, за 14 дней декабря, когда пошло отчетливое снижение заболеваемости, мы видим за 14 дней декабря и отчетливое снижение общей смертности на 14,7%", - сказала она на пленарном заседании в Госдуме.

Чем выше подъем заболеваемости, тем больше через пару недель прирост смертности, также отметила вице-премьер.