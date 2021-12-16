Более 1,2 тыс. человек приняли участие в саммите "АрхЕвразия" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. человек очно приняли участие в Международном Саммите архитекторов, урбанистов, дизайнеров "АрхЕвразия", который прошел в Екатеринбурге с 13 по 15 декабря. Об этом сообщила в четверг в Уральском региональном центре ТАСС директор саммита Галина Букова.

"Завершился XVI сезон международного конкурса архитектуры и дизайна "Евразийская Премия", <...>, целый месяц у нас был архитектурный марафон в Екатеринбурге, который завершился трехдневным Международным Саммитом архитекторов, урбанистов и дизайнеров "АрхЕвразия". <…> У нас было 16 докладов международных экспертов, <…> 124 докладчика, спикеров российских. <…> Саммит проходил в комбинированном формате - онлайн и офлайн <…>. Наш регистрационный счетчик показал, [что] около 1,2 тыс. человек зарегистрировались для участия вживую", - сказала она, уточнив, что число просмотров сохраненных онлайн-трансляций множится до сих пор, уже обогнав число офлайн-участников.

В саммите приняли участие знаменитые архитекторы и дизайнеры - Кен Янг, Эрик ван Эгераат, Кристос Пассас, Ерун Шиппер, Юхо Гренхольм, Эрез Элла, Юрген Майер, Андреа Чинголи и другие. "Очень здорово, что саммит собрал людей - это возможность для коммуникации. Потому что страна у нас большая, мы все немножечко изолированы, "варимся" в своих городах. И не так много возможностей встретиться на одной площадке, обсудить достижения, поговорить о проблемах и о том, как их решить", - поделился ученый-эколог, древесный инспектор, соавтор концепции озеленения города Калининграда Александр Матюха.

Букова уточнила, что в этом году география участников "Евразийской премии" значительно расширилась. "Общее количество стран за годы существования премии достигло 42", - добавила она.

Всего было 18 номинаций премии, работы победителей будут опубликованы в специальном каталоге тиражом 3 тыс. экземпляров, а также будут опубликованы на сайте премии.

Международный Саммит архитекторов, урбанистов, дизайнеров "АрхЕвразия" прошел на площадке в "Ельцин Центре". Это финальное мероприятие XVI сезона международной премии по архитектуре и дизайну "Евразийская Премия 2021" (Eurasian Prize 2021). Программа включила в 2021 году лекции и мастер-классы экспертов, членов жюри и лауреатов "Евразийской Премии". Марафон "АрхЕвразия2021" стартовал на Урале 15 ноября и завершился 15 декабря.