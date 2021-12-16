Штат врачей в районах Крайнего Севера не должен зависеть от числа жителей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) в четверг на сессии приняли обращение в Правительство РФ, согласно которому количество врачей в населенных пунктах Крайнего Севера не должно зависеть от числа жителей, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Депутаты приняли обращение об обеспечении доступности медицинской помощи в Арктической зоне РФ. Собрание депутатов подготовило обращение в адрес правительства РФ об изменении существующих нормативов, чтобы в районах Крайнего Севера количество врачей не зависело от численности населения", - указано в сообщении.

Оказание населению медицинской помощи в НАО характеризуется не только особенностями климата и географического положения, но и малочисленностью населения, отсутствием постоянного внутреннего и межрегионального автотранспортного сообщения, отсутствием железнодорожного сообщения. Кроме того, округ малопривлекателен для высококвалифицированных медицинских кадров.

Это приводит к дефициту узких специалистов, что, в свою очередь, вызывает необходимость направлять пациентов за счет средств окружного бюджета в медицинские организации за пределы региона для оказания специализированной медицинской помощи. "По объективным причинам отсутствие возможности замены врачей приводит к невозможности организации системной работы по повышению квалификации, стажировки имеющихся специалистов. Кроме того, временное отсутствие врача: отпуск, выезд в командировки в сельские поселения, временная нетрудоспособность, ограничивают доступность медицинских услуг населению", - сказала, представляя обращение, председатель постоянной комиссии по социальной политике Анна Булатова.

Парламентарии предлагают рассмотреть возможность внесения изменений в установленные на федеральном уровне нормативы объемов медицинской помощи и нормативы рекомендованной штатной численности медицинских организаций по узким специалистам. "В частности, исключить условия о прямой зависимости количества медработников от численности населения в регионах, относящихся к районам Крайнего Севера", - добавила депутат.

Для реализации предложения потребуется увеличение финансирования за счет бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.