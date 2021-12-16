В Москве новый проезд в районе Чертаново Южное открылся для жителей ЖК "Лесопарковый"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Новый проезд автомобильной дороги в районе Чертаново Южное запущен в Москве. Он облегчит выезд местных жителей на Варшавское шоссе, минуя МКАД, сообщила в четверг пресс-служба девелопера "Инград".

"Открытие новой автомобильной дороги у ЖК "Лесопарковый", корпуса которого группа компаний "Инград" ввела в эксплуатацию в 2020 году, удобно соединило жилой комплекс с улично-дорожной сетью города. Ранее проезд автотранспорта от ЖК осуществлялся по дороге, которая сразу выходила на МКАД. Теперь, с вводом нового участка, жители квартала "Лесопарковый" смогут напрямую выехать на Варшавское шоссе", - отметили в пресс-службе.

Дорогу построило ГКУ города Москвы "Управление дорожно-мостового строительства" в рамках столичной адресной инвестиционной программы. Проезд протяженностью 120 м имеет по одной полосе движения в каждом направлении. Открывшийся участок автомобильной дороги входит в первый этап технологической части транспортно-пересадочного узла у метро Лесопарковая, сообщил заместитель руководителя "Управления дорожно-мостового строительства" Александр Гинзбург.

Жилой комплекс "Лесопарковый", расположенный вблизи одноименной станции метро, включает семь корпусов переменной этажности - от 19 до 22 этажей. Рядом с жилым кварталом находится Битцевский парк.