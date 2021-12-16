Количество соцконтрактов в Мурманской области увеличилось за год в семь раз

МУРМАНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Число социальных контрактов в Мурманской области увеличилось за год в семь раз - с 250 до 1 800. Власти преследуют цель не просто вывести граждан из числа нуждающихся, но и помочь им получить образование, начать свое дело, сообщила в четверг на проходящем в Мурманске Первом арктическом форуме социальных работников заместитель губернатора области Елена Дягилева.

"Важна адресная государственная социальная помощь и ее переориентация на социальный контракт. В прошлом году, когда мы приступили к проекту, было заключено 250 соцконтрактов. На сегодня это более 1 800. Основная задача - не просто вывести граждан из числа нуждающихся, но и помочь им встать на ноги, получить образование, начать свое дело, бизнес", - сообщила замгубернатора на пленарном заседании форума.

По словам Дягилевой, в целом более 340 тыс. из 730 тыс. жителей Мурманской области получают социальную поддержку, в регионе насчитывается 64 ее вида. С января 2022 года региональный маткапитал при рождении третьего ребенка (действует с 2012 года) будет выплачиваться сразу с рождения ребенка, а не по достижении им трех лет. С 2014 года введена мера для молодых мам до 26 лет, так называемая зарплата мамы - 32 тыс. рублей. Теперь и женщины с временной регистрацией смогут получать эту выплату.

Региональные власти также учли пожелания многодетных семей при получении земельных участков для индивидуального строительства - более 1 500 семей их получили, но не все могут их обустраивать, строиться. Поэтому в области предоставили право выбора - участок или 340 тыс. рублей компенсации. Этими выплатами воспользовались более 300 человек. "Обладательницам ордена "Материнской славы" в пять раз увеличили поддержку - выплачивается по 5 тыс. рублей на каждого ребенка раз в год ко Дню матери. Благодаря принимаемым мерам у нас более восьми тысяч многодетных семей в регионе", - сообщила замгубернатора.

Первый арктический форум социальных работников проходит в Мурманске 16-17 декабря с участием представителей 12 регионов страны - всех регионов Арктики, а также из Кемеровской области, Алтая, Ханты-Мансийского автономного округа.