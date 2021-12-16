На Ставрополье восстановили темпы диспансеризации

СТАВРОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Медицинские учреждения Ставрополья полностью восстановили темпы диспансеризации, приостановленной из-за связанных с пандемией ограничений. Профилактические осмотры в регионе прошли почти 300 тыс. жителей в 2021 году, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе губернатора региона.

"После перерыва из-за коронавирусных ограничений на Ставрополье в полной мере восстановлена диспансеризация населения. В этом году ее прошли почти 300 тыс. ставропольцев. Среди них и пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, для них организована углубленная диспансеризация", - говорится в сообщении.

Помимо общей программы диспансеризации в регионе восстановлена работа краевого проекта "За здоровья". По этой программе бригады узких специалистов проводят выезды в отдаленные территории Ставрополья. С начала 2021 года медики провели более 800 выездов, приемы прошли 38,6 тыс. человек.

"Приняты меры по профилактике осложнений после коронавирусной инфекции у беременных и рожениц - для них предусмотрен экспресс-тест на COVID-19, ежедневный телефонный патронаж и госпитализация при подтверждении коронавирусной инфекции. Проводится также работа по медицинской реабилитации пациентов, перенесших коронавирус. На базе лечебных учреждений ее получили уже около 20 тыс. человек, из которых 80% - в режиме круглосуточного стационара", - отмечают в краевом правительстве.

С 2019 года диспансеризация стала ежегодной для всех россиян, достигших 40-летия. В возрасте от 18 до 39 лет пройти диспансеризацию можно раз в три года, однако можно воспользоваться возможностью профилактического медицинского осмотра каждый год.