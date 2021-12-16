Власти Мурманской области сообщили, что 340 тыс. человек получают социальную помощь

МУРМАНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Практически каждый второй житель Мурманской области - около 340 тыс. человек - получает социальную помощь, всего в регионе оказывается 64 вида соцподдержки, сообщил в четверг губернатор Андрей Чибис на Первом арктическом форуме социальных работников, проходящем в Мурманске 16-17 декабря.

"С 2019 года у нас получилось на треть увеличить расходы на сферу социальной поддержки, социальной помощи. Пандемия потребовала перейти на электронное оказание услуг. Мурманская область занимает второе место среди 85 субъектов страны по обеспечению социально значимых услуг в электронном виде на портале "Госуслуги". В целом 340 тыс. человек получают тот или иной вид соцподдержки, это каждый второй, а всего у нас 64 различных вида поддержки", - сообщил губернатор на пленарном заседании форума.

По словам главы региона, власти продолжат инвестировать средства в создание доступной инфраструктуры - более 50% общественного транспорта и почти 60% социально значимых объектов уже приспособлены для маломобильных жителей. В ближайшие три года обновление общественного транспорта будет продолжено с учетом потребностей маломобильных граждан, "никакие другие автобусы и троллейбусы и не закупаются".

Будут продолжены также инвестиции в социальные учреждения, отметил Чибис. "Это очень важно, в какой среде находятся те, кто не может находиться дома. То, как государство заботится о людях, которым, кроме государства, никто не может оказать помощь, это показатель зрелости государства. Нельзя заниматься развитием городов и не заботиться о самых слабых", - сказал руководитель региона.

Замгубернатора Елена Дягилева добавила, что более 70% бюджета региона направляется на социальные расходы, конкретно на социальную сферу - четверть бюджета: в 2020 году - 24 млрд рублей, в 2021 году - 26 млрд, в 2022 году запланировано выделить 28 млрд рублей, "то есть расходы индексируются и увеличиваются".

Первый Арктический форум социальных работников проходит в Мурманске 16-17 декабря с участием представителей 12 регионов страны - всех регионов Арктики, а также из Кемеровской области, Алтая, Ханты-Мансийского автономного округа.