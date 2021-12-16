Алтайские власти заявили, что приобретение мусорных контейнеров неподъемно для районов

БАРНАУЛ, 16 декабря. /ТАСС/. Финансирование, необходимое для приобретения недостающего числа мусорных контейнеров, для районов Алтайского края является неподъемным, сообщила пресс-служба регионального парламента со ссылкой на председателя комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игоря Панарина. На приобретение 29 тыс. контейнеров в муниципалитетах необходимо около 500 млн рублей, депутаты инициируют выделение дополнительных средств.

В Алтайском крае складывается напряженная ситуация с вывозом мусора сразу в ряде районов: муниципалитетам не хватает контейнеров, остро стоит вопрос с обилием несанкционированных свалок - их в крае более тысячи. Депутатам от жителей региона поступает очень много вопросов и жалоб, связанных с вывозом мусора.

"Вопрос сегодня крайне актуальный, на каких-то территориях, к примеру, в Алейской и Славгородской зонах, есть проблемы с региональным оператором. Острой остается тема строительства новых полигонов. Необходимая сумма на приобретение мусорных контейнеров для районов просто неподъемная, поэтому мы всячески будем поддерживать выделение дополнительных средств на эти цели для наших муниципалитетов", - сказал Панарин на заседании комитета в четверг.

Отмечается, что в настоящее время в крае установлено 29 тыс. контейнеров, большая часть из которых куплена на средства краевого бюджета. Для муниципалитетов нужно приобрести еще 27 тыс. контейнеров общей стоимостью около 500 млн рублей.

"Возможности краевого бюджета не позволяют нам централизованно обеспечить финансирование", - уточнил в свою очередь министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев.

Ранее сообщалось, что власти Алтайского края расторгли договор с региональным оператором ТКО, обслуживающим 93 тыс. жителей Алейской зоны, из-за многочисленных жалоб и нарушений при вывозе мусора. В настоящее время вывоз мусора там осуществляется силами администраций муниципалитетов и местных подрядчиков.