Военные укрепления начала XX века под Выборгом включили в список памятников Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Военные укрепления "Береговая батарея Хумалайоки" начала XX века, найденные археологами во время исследования территории строительства терминалов "Приморского УПК" под Выборгом, включены в реестр объектов культурного наследия Ленинградской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"В ходе археологических работ выявлен, описан и включен в перечень культурного наследия новый объект - "Береговая батарея Хумалайоки". Полный комплекс инженерных изысканий и специальных исследований проведен в рамках проектирования "Приморского УПК". Укрепление на подступах к Выборгу начало строиться на рубеже ХХ века, когда Финляндия (с принадлежавшей ей на тот момент территорией Выборга - прим. ТАСС) входила в состав России. Работа в архиве позволила установить, что на Хумалайоки были поставлены пушки Канэ из Кронштада, фортов "Милютин" и "Демидов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Археологические исследования на территории общей площадью 1 213 га, предназначенной для строительства терминалов, велись на протяжении четырех лет специалистами Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН). Проведены полевые работы - разведки, раскопки, выполнено 3D-сканирование объектов, выявленных на местности, составлены архитектурно-обмерные планы. Водолазы-археологи исследовали дно пролива Бьеркезунд.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области, сейчас обсуждаются перспективы сохранения и использования объектов, представляющую культурную и историческую ценность.