Турчак назвал успешным опыт Владимирской области по поддержке граждан при газификации

ТЕЛЬВЯКОВО /Владимирская область/, 16 декабря. /ТАСС/. Опыт Владимирской области, где ряду категорий граждан из регионального бюджета выплачиваются субсидии в размере 40-90 тыс. рублей на газификацию, можно считать успешным, он будет использоваться в других регионах. Об этом в ходе церемонии ввода в эксплуатацию межпоселкового газопровода во Владимирской области заявил в четверг первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.

"Хотел бы отметить успешный опыт Владимирской области, которая приняла дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан - многодетных семей, ветеранов Великой Отечественной войны, одиноко проживающих пенсионеров. Практически на 100% для этих категорий компенсируются расходы, связанные с покупкой оборудования - газовой плиты, газового счетчика, колонки, нагревателя и так далее. Этот опыт, который реализовала Владимирская область, безусловно будет использоваться и в других регионах РФ", - сказал Турчак.

По данным администрации Владимирской области, сегодня в регионе действуют несколько программ по поддержке граждан и муниципалитетов при газификации. В частности, в конце 2017 года был утвержден порядок предоставления областных субсидий исполнителям работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений к приему газа. Документ позволяет существенно снизить затраты граждан на работы по подготовке своих домовладений к приему газа, размер выплат составляет 40-90 тыс. рублей.

Как подчеркнул Турчак, сегодня уже 62 региона страны приняли решения о дополнительной поддержке граждан при газификации жилья в той или иной форме.

Инвестиции ПАО "Газпром" в развитие газоснабжения Владимирской области в 2021-2025 годах составят свыше 8,5 млрд рублей, в том числе 1,9 млрд - в 2021 году. Будут созданы условия для газификации около 190 населенных пунктов. По данным администрации региона, на начало 2020 года Владимирская область была газифицирована на 82,13%, при этом уровень газификации в городах составлял 96%, в сельских населенных пунктах - 50,6%.