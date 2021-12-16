Госпитализированный мэр Ярославля сообщил об улучшении самочувствия

ТАСС, 16 декабря. Госпитализированный в Ярославскую областную больницу мэр Ярославля Владимир Волков сообщил в четверг на своей странице в соцсети "ВКонтакте" об улучшении самочувствия.

"Сейчас нахожусь в областной больнице под присмотром надежных и чутких врачей, чувствую себя значительно лучше. Спасибо всем, кто за меня переживает", - написал Волков.

В четверг мэра госпитализировали в Ярославскую областную клиническую больницу. По словам главврача больницы Александра Корнилова, Волкову провели необходимые лечебно-диагностические процедуры, сделали контрастное исследование. Состояние мэра врачи оценивают как стабильно тяжелое.