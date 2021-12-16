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Госпитализированный мэр Ярославля сообщил об улучшении самочувствия

По словам главврача больницы Александра Корнилова, мэру провели необходимые лечебно-диагностические процедуры и сделали контрастное исследование

ТАСС, 16 декабря. Госпитализированный в Ярославскую областную больницу мэр Ярославля Владимир Волков сообщил в четверг на своей странице в соцсети "ВКонтакте" об улучшении самочувствия.

"Сейчас нахожусь в областной больнице под присмотром надежных и чутких врачей, чувствую себя значительно лучше. Спасибо всем, кто за меня переживает", - написал Волков.

В четверг мэра госпитализировали в Ярославскую областную клиническую больницу. По словам главврача больницы Александра Корнилова, Волкову провели необходимые лечебно-диагностические процедуры, сделали контрастное исследование. Состояние мэра врачи оценивают как стабильно тяжелое.

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РоссияЯрославская область
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