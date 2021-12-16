Доля свободного коечного фонда для пациентов с ковидом в Саратовской области превысила 23%

ТАСС, 16 декабря. Свободный коечный фонд, развернутый для лечения пациентов с коронавирусом, превысил 23% в Саратовской области. Об этом на брифинге по ситуации с COVID-19 сообщил заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер.

"С 13 ноября поэтапно уже сокращены более 3 тыс. коек, а именно 3 006. В настоящее время для лечения от коронавирусной инфекции развернуто 2 145 инфекционных коек, в том числе с кислородом - более 90%. Свободный коечный фонд составляет более 23%", - отметил замминистра здравоохранения.

Грайфер добавил, что в поликлиниках имеется достаточный запас медикаментов для снабжения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, лечащихся на дому. Всего с начала пандемии лекарствами обеспечены более 97,8 тыс. пациентов на дому.

Что касается вакцинации от COVID-19, план по прививке первым компонентом почти достиг 55%, сообщил представитель регионального управления Роспотребнадзора. В региональном Минздраве уточнили, что первым компонентом привились порядка 1,2 млн человек, полностью завершили вакцинацию около 1,1 млн саратовцев. При этом за сутки первым компонентом вакцинировались 4 336 человек, вторым - 8 927 жителей. "По ревакцинации - первым компонентом привито 108 089 человек, полностью завершили ревакцинацию 31 984 саратовца. В Саратовской области функционирует 98 стационарных медицинских вакцинальных пунктов в 65 медицинских организациях, а также 32 мобильных прививочных пункта в ТЦ. В семи медицинских организациях возможна круглосуточная вакцинация", - рассказал Грайфер.

В целом заболеваемость коронавирусом в регионе снизилась на 20% за последнюю неделю. Также сокращается число заболеваний внебольничной пневмонией. При этом в регионе фиксируют рост числа респираторных инфекций: за прошедшую неделю заболели около 26 тыс. человек, больше всего - среди подростков и в старшей возрастной группе.

По данным сайта "Стопкоронавирус.рф", на 16 декабря в Саратовской области зарегистрировано порядка 128,2 тыс. случаев инфицирования. Медики вылечили около 112,8 тыс. пациентов, еще около 4,9 тыс. человек скончались.