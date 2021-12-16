Трутнев заявил, что Улан-Удэ нужно включить в программу "Чистый воздух"

УЛАН-УДЭ, 16 декабря. /ТАСС/. Улан-Удэ необходимо включить в программу "Чистый воздух", направленную на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, сообщил в четверг журналистам вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Мне кажется, что именно с Улан-Удэ и надо было начинать, - сказал Трутнев. - Мне кажется, что и сам бог велел быстро принимать эти решения, потому что большая часть загрязнений в Улан-Удэ создается жилыми домами, отапливающимися углем, дровами".

Бурятия в свое время не попала в перечень субъектов, где с 2019 года реализуется проект "Чистый воздух" (нацпроект "Экология"). Местные власти пытаются решить проблему загрязнения воздуха в столице республики с помощью различных проектов, в том числе за счет привлечения инвесторов. В июне 2021 года Бурятия и Росприроднадзор подписали соглашение о реализации проекта "Чистый воздух" с 2024 года.

Основные источники загрязнения Улан-Удэ - предприятия теплоэнергетики, небольшие угольные котельные, транспорт, печное отопление домов в частном секторе, сосредоточенном в пригороде. Усугубляют ситуацию с загрязнением воздуха в столице Бурятии климатические и топографические факторы, а именно горно-котловинный рельеф. Все это создает неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе , способствует накоплению их в приземном слое, а при высокой влажности образуют смог.