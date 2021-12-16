Предприниматель установил в центре Киева надувные танки, от которых отказались военные

КИЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Акция протеста проходит в четверг на Арсенальной площади в центре Киева, где частный предприниматель установил три надувных макета танка в натуральную величину.

Как сообщает украинское издание "Вести", этим он выражает свой протест воинской части, которая ранее разместила тендер на закупку таких макетов для обучения разведки, и предприниматель выиграл его. Он изготовил заказ, потратив 1,2 млн гривен ($44 тыс.) личных денег, а военные, увидев макеты, отказались забирать их и разорвали документы.

Надувные танки заняли почти половину площади возле метро "Арсенальная". Многие прохожие вначале думают, что это какая-то выставка военной техники, останавливаются, рассматривают макеты. Но плакат с надписью: "Я надул танки, а военные меня", - развеивает их предположения.

Что теперь делать с надувными танками, предприниматель не знает. За указанную в тендере оплату сейчас идет судебный процесс.