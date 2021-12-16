Традицию поиска трюфеля включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

РИМ, 16 декабря. /ТАСС/. Традиция "Поиска и добычи трюфеля в Италии" признана культурным нематериальным наследием человечества ЮНЕСКО. Об этом объявил в четверг глава ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti Этторе Прандини, сообщив, что решение было принято на заседании соответствующего комитета ЮНЕСКО в Париже.

"Причисление трюфеля к наследию человечества - важный шаг в деле защиты антропологических и культурных традиций, родившихся во взаимодействии с природой", - приводятся его слова на сайте ассоциации. Прандини также отметил высокую туристическую и гастрономическую привлекательность традиции поиска и употребления трюфеля.

Трюфели, которые делят в основном на черные и более ценные белые, растут в диких условиях почти по всей территории Италии, хотя родиной белых трюфелей считается северная область Пьемонт. Эти деликатесные грибы также находят в прилегающих районах Франции и в других регионах Южной Европы, в первую очередь, в средиземноморских странах. Они растут под землей, и самыми лучшими "охотниками за трюфелями" считаются свиньи, но у них есть один недостаток - они съедают добычу, лишая хозяина драгоценной находки. На поиск этих грибов, произрастающих под землей у корней ряда деревьев, специально натаскивают собак, причем не обязательно, чтобы они были какой-то особой породы. Трюфели находят не только в центральных областях Италии (Тоскане, Умбрии, Марке), но даже в южных - Молизе и Калабрии.

Помимо естественного произрастания в последние годы в Италии появились искусственные хозяйства по разведению трюфелей. Еврокомиссия даже выделяла специальные фонды для развития этого направления сельского хозяйства. Сейчас в отрасти, по данным Coldiretti, задействовано более 100 тыс. человек.

Рыночная стоимость белых трюфелей, как правило, варьируется между €3 тыс. и €4 тыс. за 1 кг. Как отмечают эксперты, в этом году цена выросла почти в два раза по сравнению с прошлым годом и достигла €5,5-6 тыс. за 1 кг. Черные трюфели стоят на порядок дешевле. Сезон трюфелей приходится на осенние месяцы и, как правило, завершается в середине январе.

Практика "Поиска и добычи трюфелей" - не первая связанная с гастрономической истории Италии традиция, вошедшая в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ранее туда уже были включены средиземноморская диета (2010) и искусство неаполитанского пиццайоло (2017), пекарей, специализирующихся на приготовлении пиццы, напоминает Coldiretti.