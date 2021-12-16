За три года в Красноярском крае к интернету подключили 2,4 тыс. социальных объектов

КРАСНОЯРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Подключение социальных объектов к интернету в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" завершено в Красноярском крае. За три года было подключен 2 401 социальный объект, сообщило в четверг региональное министерство цифрового развития.

"В Красноярском крае завершились мероприятия регионального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика РФ" по подключению социально значимых объектов к интернету. За три года интернет провели в 2 401 объект. В 2019 году было подключено 575 учреждений, в 2020 году - 749, в текущем - 1 077", - говорится в сообщении.

В рамках проекта к интернету подключались органы власти и местного самоуправления, школы и средне специальные образовательные учреждения, библиотеки, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты, объекты МЧС и МВД. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 2 млрд рублей. В министерстве отмечают, что региональный проект будет продолжен развитием ИКТ-инфраструктуры. Планируется создать подобную инфраструктуру на участках мировых судей и в школах региона.

Нацпроект "Цифровая экономика" предполагает ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Благодаря его реализации создают условия для высокотехнологичного бизнеса, повышается конкурентоспособность страны на глобальном рынке, происходит укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.