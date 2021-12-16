Red Wings запустит рейсы из Перми в Волгоград, Калининград, Краснодар и Уфу в 2022 году

ПЕРМЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings в январе 2022 года начинает полеты из Перми по четырем новым направлениям, сообщается в четверг на сайте международного аэропорта Большое Савино.

"Авиакомпания Red Wings в январе 2022 года начинает полеты из Перми по четырем новым направлениям - в Волгоград, Калининград, Краснодар и Уфу. Рейсы будут выполняться на новейших комфортабельных лайнерах SSJ100, вмещающих по 100 пассажиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы будут субсидироваться из федерального и регионального бюджетов, что позволит снизить стоимость перелета для пассажиров. Полеты будут выполняться в Волгоград и Калининград с 11 января по вторникам, в Краснодар - с 12 января по понедельникам и средам и в Уфу - с 11 января по вторникам и четвергам.

Авиакомпания Red Wings специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Флот Red Wings включает 24 пассажирских лайнера: 14 судов семейства Airbus 320/321, семь российских региональных SSJ100 и три дальнемагистральных Boeing 777. Базовые аэропорты авиакомпании - Домодедово, Кольцово, Баландино, Пулково, Жуковский и Омск.