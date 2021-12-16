Жителей Ставрополья освободили от уплаты курортного сбора при отдыхе на курортах региона

СТАВРОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты Думы Ставрополья утвердили освобождение жителей региона от уплаты курортного сбора во время отдыха на курортах края. Это позволит снизить затраты людей во время отдыха и стимулировать внутренний туризм, сообщил на заседании в четверг председатель профильного думского комитета Дмитрий Шуваев.

"Указанным законопроектом предлагается расширить перечень лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора, дополнив его новой категорией "жители Ставропольского края". Освобождение жителей края от уплаты курортного сбора будет направлено на удешевление для них стоимости отдыха и лечения, улучшение их здоровья, стимулирование внутреннего туризма в крае", - сказал он, представляя законопроект.

Дума края утвердила законопроект сразу в двух, в том числе в окончательном, чтениях. Стоимость курортного сбора в городах Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье составляет 50 рублей в день. Согласно пояснительной записке к законопроекту, с момента проведения эксперимента по взиманию курортного сбора в санатории и гостиницы региона посетили более 54 тыс. жителей края. Объем выпадающих доходов бюджета региона с введением льготы ориентировочно составит 15 млн рублей в год.

"Ставропольчане не должны платить за то, чтобы отдыхать на своих же курортах. Новая правовая норма начнет действовать с 1 января 2022 года. А мы, тем временем, будем добиваться того, чтобы сам механизм курортного сбора был сохранен и после завершения эксперимента по его внедрению. Он в немалой степени помог обновлению, улучшению облика курортов края", - написал губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Instagram по итогам принятия законопроекта.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Он предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Ставропольском крае в нем участвуют города-курорты Кавказских Минеральных Вод - Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск.