К проекту "Российский учитель за рубежом" присоединятся еще 10 стран

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Участниками проекта "Российский учитель за рубежом" в 2022 году станут еще 10 стран. В настоящий момент проект уже реализуется в 10 странах, порядка 200 российских учителей находятся в Таджикистане, Монголии, Вьетнаме, Сербии и других странах, где преподают русский язык школьникам, сообщил врио директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Максим Костенко на сессии "Русский язык на глобальном лингвистическом пространстве: перспективы развития" Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

"В настоящее время 10 стран участвуют непосредственно в реализации этого проекта. Это почти 200 учителей, которые сегодня находятся в других странах и преподают русский язык ребятам, школьникам, работают со своими коллегами там. И еще 10 стран вступят в 2022 году также в этот проект", - сказал он, не уточнив, какие именно страны присоединятся к проекту.

Минпросвещения также реализует ряд проектов, связанных с работой непосредственно со школьниками, отметил Костенко. "Очень интересный международный проект "Класс", который посвящен обучению ребят с самого первого класса и до выпускников, до старшеклассников, русскому языку. И это не только обучение - это учебно-методические материалы и, конечно, образовательные межстрановые события. В этом году мы пошли чуть глубже и понимаем, что есть группа детей, которые могли бы обучаться русскому языку уже в дошкольном возрасте. И появился подпроект, который называется сегодня "Малыш" и также межстраново реализуется", - рассказал он.

В настоящее время также проходит конкурс "Учитель-международник", в котором участвуют учителя из России и других стран, которые показывают свое мастерство и помогают формированию банка лучших практик международного сотрудничества в области продвижения обучения русскому языку, добавил врио директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения. "Те учителя, которые едут в другие страны обучать и своих коллег, и школьников, это люди очень высокопрофессиональные, с очень обширными мировоззренческими позициями, с обширным опытом. <...> И среди преподавателей у нас не только преподаватели русского языка, но и многих других предметов. Но, выполняя просветительскую миссию, они и обучают русскому языку, и в то же время прививают любовь к русской культуре, русской истории у своих коллег и школьников, с которыми они работают", - заключил он.

VIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит с 14 по 16 декабря. Его организаторами выступают Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в этом году: "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике".