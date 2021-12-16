Откачку топлива с севшего на мель в Приморье судна приостановили из-за непогоды

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Специалисты возобновили откачку топлива с севшего на мель во время шторма в ноябре судна Rise Shine ("Райз Шайн"), им удалось снять с судна 9,5 куб. м мазута и 8 куб. м дизельного топлива, но в четверг работы пришлось приостановить на время непогоды, сообщил ТАСС пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

Контейнеровоз под флагом Панамы сел на мель у берегов Находки 9 ноября. Экипаж судна - 14 граждан Китая - был эвакуирован. На борту находилось около 300 тонн топлива и 200 контейнеров с товарами народного потребления общей массой 1,6 тыс. тонн. Часть топлива с судна ранее удалось откачать.

"По данным на сегодняшнее утро <...> принято 9,5 куб. м мазута, 8 куб. м дизтоплива. Всего с начала аварийной операции снято с судна более 109 куб. м обводненного мазута и 8 куб. м дизеля. Работы приостановлены до улучшения погодных условий", - сообщил собеседник. Он уточнил, что за состоянием судна и акватории следят специалисты Морспасслужбы.

Ранее в четверг председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов сообщил ТАСС, что все 14 членов экипажа 16 декабря вылетели из Приморья в Китай. После того, как их сняли с судна, моряки находились в гостинице в Находке, позже они прибыли во Владивосток, откуда вылетели на родину.

Откачка топлива ранее приостанавливалась на время непогоды, которую приносили в Приморье циклоны в конце ноября и начале декабря. Ранее директор приморского филиала ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота" Иван Агаревский сообщал ТАСС, что для возобновления откачки необходимо было разогреть находящийся на борту мазут с помощью специальной техники. Этим работам ранее также мешала непогода и сильное волнение в районе, где находится судно.

По данным синоптиков, днем в четверг над акваторией Японского моря смещается циклон, увеличилась облачность, местами прошел небольшой снег. Температура воздуха в разных районах края составляет от трех до 16 градусов мороза.