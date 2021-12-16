Венгрия признает вакцину из Ирана основанием для выдачи визы

ТЕГЕРАН, 16 декабря. /ТАСС/. Главы МИД Ирана и Венгрии Хосейн Амир Абдоллахиян и Петер Сийярто подписали в четверг в Тегеране соглашение о признании Будапештом иранских вакцин в качестве основания для выдачи венгерской визы. Об этом заявил в четверг Абдоллахиян.

"В ходе сегодняшней встречи мы подписали соглашение с Венгрией, в соответствии с которым иранская вакцина станет основанием для выдачи венгерской визы. Это положение вступает в силу с завтрашнего дня", - цитирует его агентство IRNA. Дипломат не уточнил, о какой именно иранской вакцине идет речь. При этом он добавил, что "все иранские вакцины после выдачи соответствующего документа в Иране могут быть признаны Венгрией в качестве основания для выдачи визы".

Таким образом, Венгрия может стать первой страной в мире, официально признавшей вакцины иранского производства.

Кроме того, сообщается о подписании нескольких меморандумов о сотрудничестве между двумя странами в ходе визита Сийярто. Речь идет о взаимодействии в областях обучения специалистов по международным отношениям, выдачи стипендий студентам, таможенного контроля и культуры.

Иранские ученые разработали три вакцины для борьбы с коронавирусом. COV Iran Barakat сегодня является одним из основных препаратов для вакцинации населения исламской республики. Кроме того, разрешение на применение в Иране получили отечественные вакцины Fakhra и Razi Cov Pars.