Открытие первого российского образовательного хаба состоялось в Дубае

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. В Дубае состоялось открытие первого российского образовательного хаба, который предоставит для иностранных студентов доступ к востребованным программам высшего и дополнительного образования вузов России. Он стал первым в рамках проекта создания сети полифункциональных образовательных центров на территории иностранных государств, сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации "Синергия" в четверг.

"Образовательный хаб в Дубае служит единой площадкой присутствия российских вузов в зарубежных странах. Хаб позволяет организовать в нем учебный процесс для международных студентов по программам российских университетов в очном формате - проводить стажировки, заниматься в рамках дополнительного образования", - рассказали в пресс-службе.

Иностранные студенты, заинтересованные в получении российского образования, также смогут прийти в центр и получить консультации по доступным программам или поучаствовать в мастер-классах, семинарах и лекциях, организованных ведущими российскими педагогами как онлайн, так и офлайн на площадке хаба. Кроме того, они смогут получить помощь в оформлении необходимых документов для поступления в российские университеты.

"Планируется, что в будущем студентам, прошедшим необходимые учебные курсы, будет оказана поддержка в трудоустройстве - будет организована подготовка специалистов для работы в отечественных предприятиях. Центр сможет стать пространством коммуникации и подписания соглашений между отечественными и международными вузами", - добавили в пресс-службе.

Образовательный хаб в Дубае является первым в рамках проекта создания сети полифункциональных образовательных центров на территории иностранных государств. В будущем планируется построить аналогичные хабы на территориях других стран: в Индии, Вьетнаме, Малайзии, странах Евразийского экономического союза - Армении, Казахстане и Белоруссии. В числе задач проекта - привлечение международных студентов в вузы России, подготовка квалифицированных международных кадров для российских предприятий, а также популяризация русского языка и культуры за рубежом. Проект нацелен на повышение конкурентоспособности российского образования и увеличения в 1,5 раза количества иностранных студентов, получающих образование в России.

О выставке

Открытие образовательного хаба состоялось в рамках деловой программы "Россия: образование будущего", которая проходит с 15 по 16 декабря в павильоне России на Всемирной выставке "Экспо-2020" в Дубае. Ключевыми темами мероприятия стали глобальные тренды в образовании, повышение экспортного потенциала российского образования, роль дополнительного обучения в развитии кадрового резерва и учебные программы для предпринимателей.

"Экспо-2020" в Дубае проходит с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года под девизом "Соединяя умы, создавая будущее". Участники из более чем 190 стран, включая Россию, представят на ней передовые технологии машинного обучения, искусственного интеллекта и аналитики данных, а также свои новейшие технологические разработки в самых разных сферах.