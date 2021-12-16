Экс-продюсеру МУЗ-ТВ Разыграеву грозит штраф за распространение вредных для детей данных

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Бывшему программному директору и продюсеру МУЗ-ТВ Андрею Разыграеву грозит штраф за распространение вредной для детей информации. Об этом ТАСС сообщили в судебном участке мирового судьи №361, куда поступили материалы.

"В суд поступил протокол, составленный в отношении Разыграева, по ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ ("Нарушение порядка распространения среди детей продукции средства массовой информации, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью"). Заседание по этому делу назначено на 21 декабря", - сообщили в суде. Согласно закону, Разыграеву грозит штраф до 20 тыс. рублей.

Басманный суд Москвы в ноябре оштрафовал на 1 млн рублей телеканал МУЗ-ТВ за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Поводом стал эфир телеканала во время трансляции мероприятия "Премия МУЗ-ТВ 2020/2021. Начало света", связанный с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения. Также на 100 тыс. рублей за пропаганду гомосексуализма был оштрафован Разыграев. После этого Разыграев уволился с МУЗ-ТВ, но подчеркнул, что его решение не связано с судебными решениями.