Трутнев: сокращение "дикого" туризма на Байкале уменьшит экологическую нагрузку на озеро

УЛАН-УДЭ, 16 декабря. /ТАСС/. Сокращение числа туристов, которые предпочитают отдыхать на озере Байкал "дикарями", будет способствовать уменьшению нагрузки на глубочайшее озеро планеты. Одним из решений этой проблемы станет развитие инфраструктуры, сообщил в четверг журналистам заместитель председателя правительства РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Улан-Удэ.

"Мы очень много говорим о том, что есть озеро Байкал, о том, что на этом озере Байкал есть много "диких" туристов, и что этот "дикий" туризм нужно перевести в цивилизованное состояние для того, чтобы, во-первых, предоставить людям возможность отдыхать внутри России, на нашем уникальном озере, а второе - уменьшить нагрузку на озеро Байкал. Потому что, конечно, "дикий" туризм наносит ему значительный ущерб. Радует, что появился целый ряд инвесторов, <…> у кого-то проекты уже есть, у кого-то пока это на уровне идеи", - сказал Трутнев.

Он отметил, что поддержаны будут не только проекты, задача которых повысить комфорт отдыхающих, но и в которых будет соблюдено экологическое законодательство.

Туризм - одна из ведущих отраслей экономики Бурятии, главной точкой притяжения в республике является озеро Байкал, также популярны у любителей активного туризма горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. До пандемии республику ежегодно посещали до 600 тыс. официально зарегистрированных туристов, по неофициальным данным - около 1 млн человек, в том числе приезжающие для отдыха "дикарями".

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1 642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. В 1996 году озеро признали объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Зимний Байкал широкого известен чистым и прозрачным льдом, который привлекает туристов со всего мира. Пик зимнего сезона на Байкале приходится на период с середины февраля до конца марта, когда лед на озере крепкий. В это время на льду проводятся массовые мероприятия и турниры.