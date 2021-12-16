Владимир Якушев заявил, что система здравоохранения УрФО готова к новым волнам пандемии

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Система здравоохранения в регионах Уральского федерального округа (УрФО) готова к новым подъемам заболеваемости коронавирусом, в том числе в связи с появлением штамма "омикрон". Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

"Система здравоохранения однозначно готова. <…> При ухудшении ситуации есть потенциал для наращивания возможностей ковидных госпиталей, в том числе амбулаторного звена", - сказал он.

Якушев добавил, что за время пандемии регионы округа научились быстро разворачивать необходимое количество ковидных коек и оперативно выводить их обратно для оказания плановой медицинской помощи. Также полпред отметил, что наиболее страдающими отраслями экономики в период ограничительных мер являются розничная торговля и общепит.

"Все поняли, что нам с этой проблемой (коронавирусом - прим. ТАСС), видимо, жить, и жить еще не один год, и надо находить механизмы, которые будут работать в период пандемии. И бизнес будет работать в период пандемии прибыльно", - сказал Якушев.