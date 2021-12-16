Концентрация нефтепродуктов и металлов в водных объектах Москвы снизилась в два раза

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Специалисты отмечают долгосрочную динамику улучшения состояния водных объектов в Москве, концентрация нефтепродуктов и металлов снизилась в два раза. Об этом в ходе конференции "Меры по улучшению экологической обстановки в городе Москве. Итоги 2021 года" сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"В городе ежегодно реализуется комплекс мероприятий, имеющих высокий природоохранный приоритет и направленных на улучшение состояния водных объектов. <…> На сегодняшний день в Москве отмечается долгосрочная динамика улучшения состояния водных объектов. По предварительным данным, в 2021 году сохраняется положительная тенденция для рек Москвы и ТиНАО. В долгосрочной динамике - это более 10 лет - по водным объектам в центральной части города отмечается снижение по нефтепродуктам и металлам почти вдвое", - сказал Кульбачевский.

Он добавил, что анализ индекса загрязненности воды свидетельствует об улучшении качества воды в малых реках - притоках Москвы-реки. Для благополучного состояния водных объектов важна максимально эффективная очистка всех стоков. В этом году продолжается масштабная реконструкция очистных сооружений, коммунально-бытовой канализации с внедрением современных технологий глубокого удаления азота и фосфора. На территории ТиНАО проводится реконструкция более 20 очистных сооружений, планируется все работы завершить к 2025 году.

По зеленым насаждениям: за последние семь лет состояние древесно-кустарниковой растительности стабильное, городская растительность сохраняет устойчивую жизнеспособность. Порядка 92% находятся в удовлетворительно и хорошем состоянии. В 2021 году было обследовано более 11 тыс. деревьев и 19 тыс. кустарников на 130 площадках.

"Москва традиционно в лидерах повестки. За последние 30 лет (от уровня 1990 года) в столице количество парниковых газов сократилось на 25%. Согласно указу президента России, к 2030 году планируется снизить уровень парниковых газов на 30%", - напомнил Кульбачевский.