Почти 20 тыс. семей Липецкой области получили субсидии на оплату ЖКХ в 2021 году

ЛИПЕЦК, 16 декабря. /ТАСС/. Почти 20 тыс. семей Липецкой области смогли получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2021 году. Средний размер предоставляемой субсидии составил 1 751 рубль, сообщил журналистам в четверг глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Субсидии на компенсацию расходов оплаты жилищно-коммунальных услуг в текущем году получили почти 20 тыс. семей на сумму 255,83 млн рублей. Средний размер субсидии составил 1 751 рубль", - пояснил Артамонов.

Глава региона напомнил, что с 1 января 2022 года вступают в силу новые правила оформления субсидий на ЖКХ. Для ее получения жителям региона не нужно будет предоставлять справки об отсутствии задолженности за платежи, поскольку эту информацию органы соцзащиты будут самостоятельно получать в информационной системе ГИС ЖКХ. "Цифровизация сферы ЖКХ имеет большое значение для населения. Качественный сервис, прозрачность платежей, обратная связь - важные аспекты, которые в регионе постоянно совершенствуются", - добавил Артамонов.