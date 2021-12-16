Родителям в Брянской области разрешили присутствовать на детских утренниках по QR-кодам

ТАСС, 16 декабря. Власти Брянской области разрешили присутствие родителей на новогодних утренниках в детских садах и школах при предъявлении QR-кода о вакцинации от коронавируса. При этом праздничные мероприятия могут проводиться только в группах или классах, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства по итогам заседания регионального оперштаба.

"Остается требование СанПин, что проводятся не общие утренники в детском саду или школе, а только в классе или в группе. Но разрешено присутствие родителей при наличии QR-кодов и соответствующих справок. Также можно приглашать аниматоров, Дедов Морозов и Снегурочек с соответствующими данными о прививке, QR-кодами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что разрешено проводить корпоративы, но с ограничениями - не более 70 человек, при наличии соответствующих данных о прививке, QR-кодов.

Среди действующих в регионе профилактических ограничений - масочный режим в общественных местах и на транспорте, требование о предъявлении QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки при посещении развлекательных и культурно-досуговых мероприятий, заведений сферы услуг. Введен режим самоизоляции для лиц старше 60 лет за исключением переболевших и вакцинированных, а также введена обязательная вакцинация для работников социально значимых сфер, в том числе таких как госслужба, услуги населению, образование, здравоохранение, туризм и гостиничный бизнес, культура, спорт.

По данным оперштаба на 16 декабря, в Брянской области с начала пандемии выявлено 93 292 случая заражения ковидом, из них 226 - за последние сутки. Выздоровели 87 308 человек, умерли 2 625 пациентов.