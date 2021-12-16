Якушев: для достижения коллективного иммунитета в УФО нужно привить еще 1,2 млн человек

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Вакцинация от ковида еще порядка 1,2 млн человек необходима в регионах Уральского федерального округа (УФО) для достижения коллективного иммунитета, сообщил на пресс-конференции в ТАСС полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев.

"Есть на сегодняшний день четкая форма, по которой коллективный иммунитет считает Министерство здравоохранения. <…> Мы 80% [иммунизации населения] не достигли, потому что там, в том числе считаются переболевшие <…>. Если говорить о количестве вакцинированных, то нам для достижения таких показателей еще необходимо в целом в Уральском федеральном округе порядка миллиона двухсот [тысяч] человек привить", - сказал Якушев.

По данным сайта аппарата полпреда на 13 декабря, полностью вакцинированы от ковида 5,5 млн жителей федерального округа. В Тюменской области привиты 55,1% всего населения региона. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре курс вакцинации прошли 44,7% жителей, в Свердловской области - 44,3%, в Челябинской области - 42,3%, на Ямале - 41,8%, в Курганской области - 39,3%. В среднем ежесуточно в УФО вакцинируются 38 тыс. человек.