Аудитория онлайн-событий Петербурга к 800-летию Александра Невского достигла 1 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Проведенные в Санкт-Петербурге онлайн-мероприятия, посвященные празднованию 800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского, охватили аудиторию в 1 млн человек. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Законодательного собрания города, руководитель петербургского оргкомитета празднования юбилея Александр Бельский.

"У нас было <…> до миллиона просмотров, если мы берем все наши онлайн-[мероприятия]. Уровень охвата и знания того, что у нас был год 800-летия Александра Невского, очень высокий", - сказал Бельский на пресс-конференции, посвященной подведению итогов юбилейного года.

Как отметил наместник Александро-Невской Лавры епископ Кронштадтский Назарий (также является сопредседателем петербургского оргкомитета празднования 800-летнего юбилея Александра Невского), онлайн-формат многих мероприятий позволил привлечь гораздо больше людей, чем могло бы участвовать лично. В частности, одним из таких событий стал международный культурный проект "Современное изобразительное церковное искусство", прошедший в лавре в октябре. Он был посвящен в том числе иконописи, особый акцент был сделан на образах Александра Невского. "Примерно 40 тыс. человек посмотрели этот проект", - рассказал владыка, добавив, что среди участников были представители разных стран - от Австралии до Канады.

Бельский также поблагодарил присоединившиеся к празднованию юбилея города-партнеры Петербурга - как в России, так и за рубежом. "Отдельная благодарность - городу Белграду, мэру [Зорану Радойичичу], открывшему памятник Александру Невскому в сербской столице", - сказал глава петербургского парламента.

"В 2024 году мы обязательно вернемся очень плотно к имени Александра Невского, потому что будет отмечаться 300-летие перенесения мощей святого князя из Владимира в Санкт-Петербург", - отметил владыка Назарий.

Год 800-летия князя Александра Невского был открыт в Санкт-Петербурге 4-6 декабря 2020 года. Святому, считающемуся небесным покровителем города, было посвящено множество просветительских, культурных, спортивных и патриотических мероприятий и проектов. Кульминацией юбилейного года стал День перенесения мощей святого князя Александра Невского в Санкт-Петербург. Праздничное богослужение в Александро-Невской Лавре и торжества на площади, носящей имя князя, возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Хронике юбилейных мероприятий посвящен отдельный сайт www.anevsky800.ru.