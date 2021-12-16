На конкурс по отбору соцрекламы для размещения в сети поступило более 140 заявок от НКО

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Более 140 заявок поступило на конкурс по отбору проектов социальной рекламы для некоммерческих организаций, которые впоследствии будут бесплатно размещены в интернете. Наиболее популярными темами заявок стали социальная поддержка людей с ОВЗ, поддержка людей в трудной жизненной ситуации, а также повышение уровня финансовой и правовой грамотности населения, сообщили ТАСС в пресс-службе Института развития интернета (ИРИ).

"Первый конкурс на бесплатное размещение соцрекламы для НКО можно считать состоявшимся. Мы получили 145 заявок от некоммерческих организаций из 27 регионов России. Топ-5 - это Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская область, Алтайский край. Самыми популярными темами соцрекламы стали социальная поддержка людей с ОВЗ, поддержка людей в трудной жизненной ситуации, а также повышение уровня финансовой и правовой грамотности населения. На них приходится практически 50% всех заявок", - рассказал заместитель генерального директора Института развития интернета по соцрекламе Андрей Воронков.

В настоящий момент прием заявок на конкурс уже завершен, его итоги подведут в начале февраля. До этого времени экспертам предстоит оценить значимость проектов социальной рекламы, их ориентацию на массовую аудиторию, оригинальность, а также сайт, на который будет переходить пользователь. Окончательное решение о выборе финалистов примет комиссия по отбору проектов социальной рекламы.

Главным призом для победителей конкурса станет возможность проведения федеральных рекламных кампаний в интернете на ведущих ресурсах, таких как "Яндекс", VK и Rambler Group, уже начиная с марта 2022 года. Каждый победитель получит более 100 млн показов баннерной рекламы. "Также с 2022 года оператор планирует привлечь к деятельности и иностранных игроков: TikTok, YouTube, Google, Facebook. С этими площадками в настоящее время ведутся переговоры", - уточнили в ИРИ.

Прием заявок на первый конкурс проводился с 15 ноября по 15 декабря 2021 года. Проекты принимались по нескольким социально ориентированным направлениям. Среди них - поддержка людей с ограниченными возможностями, поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поддержка пожилых, развитие и поддержка паллиативной помощи, профилактика социального сиротства, поддержка экологии, противодействие домашнему насилию и другие.

Ранее Институт развития интернета был определен в качестве оператора социальной рекламы в интернете. В его задачи входит координация распространения социальной рекламы на сетевых ресурсах. Согласно правилам, ее доля должна составлять до 5% от общего объема рекламы, размещаемой на площадке. Также в настоящее время организация проводит тестовые рекламные кампании на социально значимые темы.