НПО "Репортеры без границ": убийства журналистов сократились в мире до 20-летнего минимума

ПАРИЖ, 16 декабря. /ТАСС/. Неправительственная организация (НПО) "Репортеры без границ" обнародовала доклад о нарушении прав журналистов в 2021 году, согласно которому количество убийств представителей СМИ в мире достигло 20-летнего минимума.

"Цифра в 46 убитых по состоянию на первое декабря 2021 года в основном объясняется снижением интенсивности вооруженных конфликтов (Сирия, Ирак, Йемен) и мобилизацией организаций по защите свободы СМИ, внедрением международных и национальных механизмов, направленных на защиту журналистов", - гласит коммюнике.

При этом организация отмечает, что в 65% случаев журналисты становились целью спланированных убийств. Самыми опасными для представителей этой профессии остаются Мексика и Афганистан, третье место антирейтинга разделили Йемен и Индия.

Отдельно "Репортеры без границ" отмечают, что 65 журналистов и работников СМИ по всему миру удерживаются в заложниках - на два больше, чем годом ранее. "Все они, за исключением французского журналиста Оливье Дюбуа, захваченного в плен в Мали в апреле, находятся в трех странах Ближнего Востока: в Сирии (44 человека), Ираке (11 человек) и Йемене (9 человек)", - говорится в коммюнике.

В то же время организация выражает обеспокоенность рекордным за все время наблюдений с 1995 года количеством работников СМИ, находящихся в тюрьмах. К концу 2021 года таковых насчитывалось 488 человек. За год их количество выросло на 20%, в основном рост пришелся на Мьянму, Белоруссию и КНР. Помимо этих стран в пятерку антирейтинга вошли также Вьетнам и Саудовская Аравия.