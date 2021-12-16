В Петербурге установили криптобиокабины для оформления загранпаспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Криптобиокабины для оформления загранпаспорта установили в двух центрах госуслуг Калининского и Московского районов в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"Петербуржцы могут оформить загранпаспорт нового образца в двух МФЦ Петербурга. Специальная криптобиокабина установлена в центре госуслуг Калининского района на Ушинского, д. 6. Сервис также доступен в МФЦ Московского района (Новоизмайловский пр., д. 34, к. 2)", - сказано в сообщении.

Криптобиокабины - это программно-технический комплекс, обеспечивающий регистрацию и передачу в МВД биометрических данных, необходимых для оформления загранпаспорта. Такая система позволяет автоматизировать процесс сдачи биометрических данных. После осуществления предварительной записи заявителю необходимо пройти двухфакторную биометрическую верификацию и сделать микросхему паспорта, которая активируется автоматически после повторного фотографирования и сдачи отпечатков пальцев.

Как заявила председатель комитета по информатизации и связи Юлия Смирнова, планируется, что в будущем криптобиокабины будут задействованы в выдаче электронного паспорта гражданина РФ и других документов с электронными носителями информации.