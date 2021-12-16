Модель альткотельной позволила вдвое увеличить объем перекладки теплосетей в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Переход Оренбурга в конце 2020 года в ценовую зону теплоснабжения - по методу "альтернативной котельной" - позволил компании "Т плюс" в два раза увеличить размер инвестиций и протяженность перекладываемых сетей с 15 до 30 км в 2021 году. Об этом сообщил журналистам в четверг директор Оренбургского филиала ПАО "Т плюс" Валерий Великороднов.

"Финансирование у нас в этом году с учетом перехода в ценовые зоны было увеличено, особенно это касалось Оренбурга и Медногорска, потому что по Медногорску тоже перешли по методу регулирования "альткотельной". Всего затрачено на ремонты и инвестиции в этом году более 2,5 млрд рублей, то есть это более чем в два раза больше, чем в предыдущие годы. То есть по существующей ранее тарифной системе, по которой мы работали в Оренбурге и Медногорске, в целом у нас получалось около 1 млрд рублей. А сегодня компания привлекла дополнительные средства, и у нас более 2,5 млрд рублей. Это здорово, хорошо и это правильно", - считает он.

Компания, по словам Великороднова, провела более 180 мероприятий по подготовке к зиме. Так, в Оренбурге было переложено 30 км сетей, что в два раза больше, чем в предыдущие годы. Такой объем работ позволяет поддерживать стабильность системы теплоснабжения города. Как отметил директор филиала, чтобы добиться улучшения качества сетей, необходимо ежегодно перекладывать по 60-70 км трубопроводов. "На это и нацелены наши <...> планы на ближайшие 15 лет, первоочередные планы", - уточнил Великороднов.

Оренбург с 1 декабря 2020 года перешел в ценовую зону теплоснабжения на так называемый метод альтернативной котельной. Это позволит до 2034 года инвестировать в повышение эффективности и надежности работы теплосетевого комплекса города 11,8 млрд рублей (с НДС), что в два раза больше, чем предполагалось при тарифном регулировании.