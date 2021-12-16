В Псковской области запустили проект по обучению программированию учеников сельских школ

ПСКОВ, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте "Цифровая экономика" запустили первый в регионе проект по обучению программированию учеников сельских школ в удаленных населенных пунктах. В первом онлайн-уроке приняли участие ученики сразу 30 школ области, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

Для Псковской области запуск проектов по онлайн-обучению имеет крайне важное значение, и особенно это касается удаленных поселков и деревень. В регионе расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов. По этому показателю область занимает второе место в стране: все деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров и учреждений.

"Ростелеком" и центр цифрового образования детей "IT-куб" провели пилотный онлайн-урок по программированию для учащихся сельских школ Псковской области, а также школ, расположенных в малых городах региона. К занятию на тему "Разработка мобильных приложений" в четверг подключились ученики 30 образовательных учреждений. Урок стал первым в рамках новой модульной программы дополнительного образования по обучению программированию учащихся", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, запуск этого проекта стал возможен благодаря досрочному подключению школ, а также других социально значимых объектов региона к скоростному интернету. За три года в регионе было проложено более 700 км волоконно-оптических линий связи, которые обеспечили доступ к сети для более чем 600 учреждений. Работы были проведены в рамках проекта "Информационная инфраструктура".

"В Псковской области успешно реализуются национальные проекты "Цифровая экономика" и "Образование", взаимно дополняющие друг друга. В школах региона созданы возможности для проведения синхронных цифровых уроков, в частности, в деревенских и сельских школах теперь будут преподавать основы программирования и информационные технологии. Новые современные образовательные программы позволят школьникам из районов получить дополнительное образование на базе городских центров "IT-куб", - цитирует пресс-служба и.о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрея Ермакова.

Для дистанционного сопровождения образовательной программы будет использоваться региональная образовательная платформа "Цифровой урок". С ее помощью можно организовать удаленное управление компьютерами учеников и обратную связь с каждым ребенком в онлайн-режиме. При этом возможность платформы позволяет одновременно проводить занятия в виртуальном классе для нескольких школ. В таких уроках смогут принимать участие до 500 учащихся.