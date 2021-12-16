В Калининском районе Петербурга запустят проект по раздельному сбору мусора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Калининский район Петербурга станет первым, где будет запущен пилотный проект по установке контейнеров для раздельного сбора мусора. В январе их появится около 200. Об этом в четверг на пресс-конференции в Доме журналиста сообщил председатель комитета по тарифам Петербурга Дмитрий Коптин.

"Регоператор теперь целиком отвечает за ТКО, он нанимает профильные организации по вывозу и оплачивает услуги по переработке. Плюс он будет осуществлять установку контейнеров, в том числе предусматривающих раздельный сбор. Пилотный проект будет реализован в Калининском районе, до конца января планируется установить 200 контейнеров, до конца года - более трех тысяч контейнеров. Выполняя нормы федерального законодательства регоператор должен обеспечить к 2030 году 100% обработку твердых коммунальных отходов. На 2022 год эта доля составляет 25", - сказал он.

Коптин также напомнил, что в 2018 году Государственная дума РФ приняла закон, позволяющий городам федерального значения отсрочить переход на новую систему по обращению с ТКО на три года. На время переходного периода оплата за вывоз и захоронение ТКО оставалась в составе платы за содержание жилого помещения. Размер платы был установлен на собраниях жильцов исходя из метража квартиры. В 2022 году услуга по обращению с ТКО из жилищных переходит в категорию коммунальных и будет рассчитываться в соответствии с тарифами, установленными комитетом.

Петербург переходит на новую систему обращения с ТКО с 1 января 2022 года. В соответствии с ней, за весь цикл обращения с мусором будет ответственен "Невский экологический оператор". Компания была создана в январе 2021 года властями Санкт-Петербурга и Ленинградской области вместе с ПАО "Интер РАО" и банком ВТБ для решения общей для двух регионов проблемы обращения с отходами. В настоящий момент весь образуемый объем твердых коммунальных отходов Санкт-Петербурга (1,8 млн тонн в год) свозится на территорию Ленобласти. На территории области планируется создать несколько площадок для обработки и утилизации отходов Петербурга. Летом 2020 года губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отмечал, что к 2023 году все мусорные полигоны без глубокой переработки в регионе будут закрыты, после чего начнется их рекультивация.