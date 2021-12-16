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СМИ: в Нигерии с начала года 80 человек умерли от лихорадки Ласса

По данным агентства "Синьхуа", в 17 штатах выявили в общей сложности 417 случаев заражения болезнью

ПРЕТОРИЯ, 16 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 80 человек умерли в этом году от лихорадки Ласса в Нигерии. Об этом сообщило в четверг агентство "Синьхуа" со ссылкой на источник в Нигерийском центре по контролю за болезнями (НЦКБ).

По данным агентства, за период с начала января по 8 декабря текущего года в стране зарегистрировано 80 смертей от лихорадки Ласса. При этом выявлено в общей сложности 417 случаев заражения болезнью в 17 штатах Нигерии, включая Федеральную столичную территорию.

В НЦКБ заявили об активизации работы технической группы по борьбе с заболеванием и специальных центров срочной помощи пациентам с лихорадкой Ласса. Предыдущая серьезная вспышка заболеваемости лихорадкой наблюдалась в Нигерии в 2017-2018 годах.

Лихорадка Ласса - опасная геморрагическая инфекция вирусной природы. Вирус передается через еду или загрязненные животными-носителями инфекции (как правило, крысами или мышами) предметы обихода. Инфекция также распространяется от человека к человеку при близком контакте. Вакцина против заболевания не разработана, лечение симптоматическое.

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